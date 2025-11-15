Haberler

Rio de Janeiro'da Çeteler Arasında Silahlı Çatışma: 6 Ölü

Güncelleme:
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir parti salonunda rakip suç çeteleri arasında çıkan silahlı çatışmada en az 6 kişi hayatını kaybetti. Polis, çatışmanın Comando Vermelho suç çetesinin düzenlediği bir etkinlikte yaşandığını belirtti.

RIO DE JANEİRO, 15 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir parti salonunda rakip suç çeteleri arasında çıkan silahlı çatışmada en az 6 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Polis, çatışmanın, Comando Vermelho suç çetesinin üyelerinin bir parti düzenlediği Honorio Gurgel mahallesinde meydana geldiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre rakip çete Terceiro Comando Puro'nın mekanı basması üzerine şiddetli bir silahlı çatışma yaşandı.

Güvenlik güçlerinin 28 Ekim'de Rio de Janeiro'da Comando Vermelho'ya karşı düzenlediği büyük çaplı bir baskında en az 121 kişi hayatını kaybetmişti.

