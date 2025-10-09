Haberler

Riga'da Anadolu'yu Anlatan Türk Sanatı Sergisi Açıldı

Riga'da Anadolu'yu Anlatan Türk Sanatı Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Letonya'nın başkenti Riga'da 'İzler ve Kökler: Çağdaş Türk Sanatında Anadolu' sergisi açıldı. Sergi, Türkiye'nin Riga Büyükelçiliği tarafından düzenlendi ve Türkiye ile Letonya arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. 70'e yakın eserin yer aldığı sergi, 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da "İzler ve Kökler: Çağdaş Türk Sanatında Anadolu" sergisi beğeniye sunuldu.

Riga'nın en prestijli sanat merkezlerinden Riga Bourse Müzesi'nde Türkiye'nin Riga Büyükelçiliğince açılan sergiye, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Letonya Kültür Bakanı Agnese Lace, küratör Siret Uyanık ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Öztunç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Letonya arasında kültür ve sanat alanında gelişen dostane ilişkilerin önemine değindi ve serginin Anadolu'nun kadim izlerini Letonya halkıyla buluşturduğunu söyledi.

Letonya Kültür Bakanı Lace de Türk sanatçıları Letonya'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türk çağdaş sanatçıları, Anadolu'nun köklü kültürünü evrensel bir dille yeniden yorumluyorlar. Bu sergi, iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu güçlendiren çok kıymetli bir adım." diye konuştu.

Küratör Uyanık ise serginin Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını çağdaş Türk sanatının diliyle yeniden görünür kıldığını vurguladı.

12 sanatçının 70'e yakın eserinin yer aldığı "İzler ve Kökler: Çağdaş Türk Sanatında Anadolu" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.