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Rıdvan Akar, AA Çalışanlarına Yaratıcı Haber Yazımı Eğitimi Verdi

Rıdvan Akar, AA Çalışanlarına Yaratıcı Haber Yazımı Eğitimi Verdi
Haberler
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Haberler
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Gazeteci Rıdvan Akar, Anadolu Ajansı çalışanlarına haber yazımında kelime dağarcığının genişletilmesi ve yaratıcı yazım teknikleri üzerine bir eğitim verdi. Akar, Türk dilindeki kelime çeşitliliğinin kullanımı ve belgeye dayalı haberciliğin önemine dikkat çekti.

Gazeteci Rıdvan Akar, Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarına "Yaratıcı Haber Yazımı Eğitimi" verdi.

Akar, AA Akademi koordinasyonunda AAtölye'de düzenlenen eğitimde, kurum çalışanlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Haber yazımında kelime dağarcığının geniş olmasının önemini vurgulayan Akar, dildeki kelime çeşitliliğinin haber yazımındaki kullanımına dikkati çekti.

Türk dilindeki birçok kelimenin pasif olduğunu, aktif kullanılmadığını belirten Akar, habercilerin, özellikle de alan muhabirlerinin alanlarına göre sözlüklere sahip olmasının önemine işaret etti.

Akar, sözlük kullanımının, aktif ve pasif sözcük arasındaki ilişkiyi geliştirmesi açısından çok büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Türkçenizi mümkün olduğu kadar aktif olarak kullanın ve bu şekilde yeni bir haber dili oluşturmaya gayret edin." dedi.

Ajans haber dilinde, kelimelerin sınırlı kullanıldığına ve yorum yapılmadan haber yazıldığına dikkati çeken Akar, AA muhabirlerine, kelime dağarcığının daha geniş kullanılabildiği platformlarda da yazmaları tavsiyesini verdi.

Farklı bakış açısına sahip olunmasıyla rutin haberlerden yaratıcı haberlere imza atılabildiğini de ifade eden Akar, veri ve tarih kullanımının da yaratıcılığa kaynak sağladığını anlattı.

Arşiv takibinin de yaratıcı haber yazımı açısından iyi bir imkan sağlayacağını dile getiren Akar, AA çalışanının olmazsa olmazlarından birinin belgeye dayalı haber yapmak olduğunu vurguladı.

Akar, "Haber bir mucize değildir. Haber, ilham alınan bir şey de değildir. Haber, kurgu da değildir. Haber hayatın ta kendisidir. Bir gazeteci akşam ailesiyle oturup televizyon izlediği andan itibaren hayatın her alanına haberle bakmakla sorumludur." diye konuştu.

İyi bir gazetecinin "özel haber önerebilen gazeteci" olduğunu aktaran Akar, gazetecilere çalıştıkları kurumu iyi tanımaları ve kendilerine yatırım yapmaları tavsiyesinde de bulundu.

Akar, konuşmasının ardından, AA çalışanlarının sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Kasım - Güncel
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