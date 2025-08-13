Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

"FETÖ/PDY'ye yardım", "rüşvet" ve "siyasal ve askeri casusluk" iddialarıyla 4 gündür gözaltında olan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir'in emniyette susma hakkını kullandığı savcılıkta ifade vereceği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık A.D'nin iddialarında adı geçen C.Ç'nin eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

EMNİYETTE İFADE VERMEDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi. Epözdemir'ın emniyette susma hakkını kullandığı ifadesini savcılıkta vereceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

zafer çağlayan muammer güler erdoğan bayraktar egemen bağış bunları gören var mı bişey sorcaktım da gören varsa bir haber versin

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınedo cos:

Bak bu hafta mahkemeye sevk edildi bu adam tutuklamayacak bu adam çünkü çok şey biliyor çok derin işlerle ilişkisi var tutuklanmaz yani bak göreceksin adli kontrolle serbest bırakılacak kesin garanti

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Dediginiz gibi çok sey biliyorsa tutuklanir diye düsünüyorum.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

geçti o günler abicimm ... sen daha Türk Devletini tanımamışsın..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıZargana Necmi:

İktidar : Bize kumpas kuruluyor... :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
