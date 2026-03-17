Haberler

Yolda buldukları içinde 176 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki mahalle muhtarı, yolda buldukları içinde 176 bin lira bulunan el çantasını sahibine ulaştırdı. Zabıta ekipleri aracılığıyla çanta ve içindeki para, sahibinin yeğenine teslim edildi.

Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahalle Muhtarı Tarık Söker ile Tayfur Sökmen Mahalle Muhtarı Nazmi Alaca, Yenimahalle'de yolda yürürken sahipsiz bir el çantası buldu. Çantayı kontrol eden iki muhtar, içinde para olduğunu görünce Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Paranın sahibinin bulunmasını isteyen Söker ve Alaca, çantayı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri tarafından yapılan anonslar sonucu çantanın ismi açıklanmayan bir kadına ait olduğu belirlendi. Çanta ve içindeki para, zabıta tarafından kadının yeğenine teslim edildi. Çantanın sahibinin yeğeni, duyarlı davranışından ötürü Söker ve Alaca ile zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

