Yolda buldukları içinde 176 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdılar

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mahalle muhtarları Tarık Söker ve Nazmi Alaca, yolda buldukları içinde 176 bin lira olan el çantasını sahibine ulaştırdı.

Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahalle Muhtarı Tarık Söker ile Tayfur Sökmen Mahalle Muhtarı Nazmi Alaca, Yenimahalle'de yolda yürürken sahipsiz bir el çantası buldu. Çantayı kontrol eden iki muhtar, içinde para olduğunu görünce Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Paranın sahibinin bulunmasını isteyen Söker ve Alaca, çantayı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri tarafından yapılan anonslar sonucu çantanın ismi açıklanmayan bir kadına ait olduğu belirlendi. Çanta ve içindeki para, zabıta tarafından kadının yeğenine teslim edildi. Çantanın sahibinin yeğeni, duyarlı davranışından ötürü Söker ve Alaca ile zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı