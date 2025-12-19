Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili aralarında Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası müşteki Ahmet Tuna'nın da aralarında bulunduğu, saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar izledi.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra geçen celsede beyan ettiği numaraların kime ait olduğunu sorarak sanık Gezer'e söz verdi.

Gezer, numaraların tanıklar, A.A, A.K. ile Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine ait olduğunu söyleyerek "Ben devletime patlamayı yapacak kişileri teşhis ettirdim." dedi.

Söz verilen diğer sanıklarda suçsuz olduklarını savunarak mahkemeden, beraat talebinde bulundu.

Müşteki Ahmet Tuna ise sanıkların çıkarları uğruna saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürerek "Katliamı, para için ve Hatay'ı karıştırıp iç savaş çıkarmak için yaptılar. Acımız çok büyük. Bu sanıkları dışarda görmek istemiyoruz. Kardeş kanı döktüler. Biz şehit aileleri olarak artık konuşmak istemiyoruz. Mahkemenize ve adaletinize güveniyoruz." diye konuştu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların kaçma şüphesi ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutukluluk hallerinin devamına, dosyaya gelen HTS kayıtlarına yönelik bilirkişi raporu aldırılmasına ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın tarafına gönderilmesine karar verilmesini istedi.

Söz alan sanık Gezer'in avukatı Adil Hasan Tahsin Dinç, "A.K, 'Bütün konuşmalardan sonra tutanak tuttum' dedi. Önceki celselerde de talep ettiğimiz gibi patlamadan önceki bütün tutanakların getirilmesini talep ediyoruz. Terörle Mücadele Şubesine yazı yazılması ve böyle bir tutanağın olup olmamasına bakılması elzemdir." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık avukatları da mahkemeden, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaya gelen HTS kayıtları dikkate alınarak belirtilen numaraların patlamadan önce aralarında irtibat olup olmadığına ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu alınmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve gelecek bilirkişi raporunun ardından esas hakkındaki mütalaanın hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 27 Şubat 2026'ya ertelendi.

Davanın geçmişi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de açıklanmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasını ayırmıştı.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından firari Yusuf Nazik, 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.

Nazik, 13 Mayıs 2019'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın firari sanıklarından Mehmet Gezer de 30 Haziran 2022'de ABD'den getirilerek "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Temmuz 2022'de tutuklanmıştı.

Saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel de 14 Aralık 2024'te MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Firari sanıklardan Mohammad Dib Korali 14 Ocak'ta, Temir Dükancı da 25 Şubat'ta MİT Başkanlığının operasyonlarıyla Suriye'de yakalanmıştı.