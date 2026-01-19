Haberler

Hatay'da ev yangınında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bayır Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Evi saran alevler, çevredeki diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yunus YAŞATIR - Ferhat DERVİŞOĞLU- Kamera: REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

