Uyuşturucudan 9 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlerim ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel