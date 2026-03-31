TIR şoförü, kazanın ardından meslektaşının aracına demir sopayla saldırdı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde iki TIR'ın çarpıştığı kaza sonrası çıkan tartışmada şoförlerden biri, meslektaşının aracına demir sopayla vurdu.

Olay, Suriye sınırında bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Yük boşaltmak için depoya gelen iki TIR çarpıştı. Kazanın ardından isimleri öğrenilemeyen 2 şoför arasında tartışma çıktı. Elinde demir sopayla aracından inen şoförlerden biri, hakaretler yağdırdığı meslektaşının aracına vurup zarar verdi. O anları TIR şoförü, cep telefonuyla görüntüledi. Saldıran şoför daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olayın görüntülerini sanal medyada paylaşan TIR şoförü, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

