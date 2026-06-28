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Reyhanlı'da polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 156 kişi ve 82 araç kontrol edildi. 3 araca 242 bin 500 lira ceza kesilirken, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı noktalarda uygulama alanları oluşturdu.

Bu kapsamda, 156 kişi ve 82 araç kontrol edildi.

Uygulamada, çeşitli eksiklikleri nedeniyle 3 araca 242 bin 500 lira idari para cezası kesilirken, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü de yakalandı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
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