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Reyhanlı'da polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Reyhanlı'da polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında 2 bin 47 kişinin GBT kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Trafik denetimlerinde 926 araç kontrol edilirken, 5 araç trafikten menedildi ve 62 sürücüye toplam 1 milyon 606 bin 134 lira ceza kesildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki denetimlerde 2 bin 47 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Trafik denetimlerinde de 926 aracı kontrol eden ekipler, 5 aracı trafikten menetti, 62 sürücüye de çeşitli ihlallerden toplamda 1 milyon 606 bin 134 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Salim Taş
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