Reyhanlı'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, otomobilin alev alması sonucu meydana geldi ve araçta hasar oluştu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahallesi'nde park halindeki 31 R 6788 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel