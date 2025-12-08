Haberler

Hatay'da gömüldüğü topraktan yaralı çıkarılan çocuk ve şüpheli dayısı kamerada

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğun, kaybolmadan önce şüpheli dayısıyla yürüdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dayısı tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2 gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğun kaybolmadan önce şüpheli dayısıyla kaldırımda yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı ve arama çalışmaları kapsamında Mehmetbeyli mevkisinde dün vücudunun bir kısmı toprak altında bulunarak hastaneye kaldırılan Suriyeli A.A'nın tutuklanan şüpheli dayısı M.E. ile görüntüleri ortaya çıktı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşılan güvenlik kamerası görüntüsünde, A.A. ile dayısının 5 Aralık'ta kaldırımda yürümesi yer aldı. Görüntüde, M.E'nin elini A.A'nın omzuna attığı, sırtında okul çantası bulunan çocukla bir süre ilerlediği kaydedildi.

Öte yandan, ağır yaralı A.A'nın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay

Suriye uyruklu 10 yaşındaki A.A. için ailesinin 5 Aralık'taki kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlatılmış, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler A.A'nın dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirlenmişti. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide, vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı olarak bulunmuştu. Konuyla ilgili gözaltına alınan dayı M.E. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
