Haberler

Hatay'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir kamyonetin arkasına asılarak tehlikeli bir yolculuk yapan iki çocuk, sürücüden habersiz 3 kilometre boyunca seyahat etti. Diğer sürücülerin uyarıları sonucu kamyonet durduruldu ve çocuklar herhangi bir yaralanma olmadan kurtarıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kamyonetin arkasına asılarak 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı'daki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi Seyir halindeki kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk, sürücüden habersiz tehlike yaklaşık 3 kilometre tehlikeli şekilde yolculuk etti. Hem kendi hem de cadde üzerindeki trafiği tehlikeye düşüren çocukların bu yolculuğu diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Diğer sürücülerin kornaya basarak uyardığı kamyon sürücüsünün aracını durdurması ile çocukların tehlikeli yolcuları herhangi bir yaralanma meydana gelmeden sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

