Haberler

Hatay'da bir araçta çuval içerisinde 4 kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Hatay'da bir araçta çuval içerisinde 4 kalaşnikof tüfek ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 kalaşnikof tüfek ve 7 şarjör ele geçirilmesi sonucu 4 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde çuval içerisinde 4 kalaşnikof tüfek ve 7 şarjör ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Reyhanlı-Antakya kara yolu Paşaköy mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çuval içerisinde 4 kalaşnikof tüfek ile 7 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki S.B, D.K, S.K, H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar