Restoratör Tuğba'nın 5'inci kattan düşüp ölmesiyle ilgili davanın tanığı: İntihar eğilimi gözlemlemedik

ÇANAKKALE'de, restoratör Tuğba Yavaş'ın (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın (49) 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuksuz yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Tanık, ÇOMÜ Psikiyatri Bölümü'nden Doç. Dr. Ş.A.K. "Tuğba hanım, o dönemde sara hastalığına bağlı olduğunu düşündüğümüz, tedavisi edilmesi gereken bir kıskançlık düşüncesi ile bize sevk edilmişti. Şikayetlerini dinledik, buna göre bir tedavi başladık. Dinlediğimde intihar deneyimi sezinlemedim. Kontroller sırasında intihar eğilimi gözlemlemedik" dedi.

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Prof. Dr. Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı.

Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın ardından dava dosyası görevsizlik kararıyla Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu arada sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'EŞİNİN ONU ALDATTIĞINA YÖNELİK DÜŞÜNCELER İÇERİSİNDEYDİ'

Davanın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugünkü duruşmasına; Tuğba Yavaş'ın yakınları ve tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş katıldı. Duruşmada ilk olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Psikiyatri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olan F.E.K., dinlenildi. F.E.K., ifadesinde Tuğba Yavaş'ın epilepsi rahatsızlığı nedeniyle nöroloji bölümünden kendilerine yönlendirildiğini belirtip, "Kendisine toplamda 6 kez ilaç tedavisi uyguladık. Tedaviden olumlu sonuç aldı. Kıskançlık düşünceleri vardı. Birazcık depresif bir hal içerisindeydi. Eşinin onu aldattığına yönelik düşünceler içerisindeydi. Her görüşmede hastada intihar konusunda bir eğilim olup, olmadığını mutlaka sorgularız. Tedavi sürecinde böyle bir şey sezmedim. Kendisinin de böyle bir söylemi olmadı" dedi.

'SANIK YANINDAYDI, 'TUĞBA KURBAN OLURUM SES VER' DİYORDU'

Aynı apartmanda alt komşuları olan E.P. ise "Olay günü bir ses duydum. Camı açtım biri yerde yatıyordu. İnleme sesi geliyordu. Sanık yanındaydı, "Tuğba kurban olurum ses ver" diyordu. Ben hemen eşimin yanına gittim. Evimin balkonuna çıktık. Önce polis sonra ambulans geldi. Tuğba Yavaş yüzüstü yatıyordu, ne şekil düştüğünü görmedim" dedi.

'ALPTEKİN YAVAŞ ENDİŞELİ GİBİYDİ'

Bir başka komşu H.S. ise "Olay olduğu gece 02.00 sularında yeni yatmıştım. Eşim uyumuştu. Telefonda bir şeylere bakıyordum. Dışarıdan, bir çarpma sesi geldi. İlk başta araç çarptığını düşündüm. Yardımcı olmak için otoparka baktım ancak bir şey göremedim. Sağıma dönüp baktığımda apartman giriş kapısının hemen önünde bir kişinin yerde yattığını gördüm. Aşağıya indiğimizde Tuğba Yavaş inliyordu. Alptekin Yavaş ise endişeli gibiydi. Bize, 'Ambulansı aradınız mı' diye sordu. Bu sırada sanığın eşine yönelik bir söz kullandığını duymadım. Alptekin aşağıya indiğinde giyinmiş vaziyetteydi, ayakkabıları var mıydı hatırlamıyorum" dedi.

'İNTİHAR EĞİLİMİ GÖZLEMLEMEDİK'

ÇOMÜ Psikiyatri Bölümünde Doç. Dr. Ş.A.K. ise "Kendisi üniversitemizin nöroloji bölümünden yönlendirilmişti. Tuğba Yavaş'ın epilepsi hastalığı vardı, resmi evrakla bize sevk edildi. O dönemde sara hastalığına bağlı olduğunu düşündüğümüz, tedavi edilmesi gereken bir kıskançlık düşüncesi ile sevk edilmişti. Şikayetlerini dinledik, buna göre bir tedavi başladık. Dinlediğimde intihar deneyimi sezinlemedim. Kontroller sırasında da böyle bir eğilimi yoktu. Durumunun olumlu olduğunu gözlemledik. İntihar eğilimi gözlemlemedik" dedi.

Tuğba Yavaş ile çok samimi olduklarını söyleyen komşusu E.D. ise "Günde 4-5 saati birlikte geçirirdik. Birlikte yürüyüşlere çıkardık. Tuğba hanımın epilepsi hastalığı vardı ama psikolojik sıkıntısı yoktu. Hiçbir zaman yanımda epilepsi rahatsızlığı geçirmedi. Beraber yürüyüşlere başladık. Bir süre sonra bana eşi ile aralarında sorunlarının olduğunu söylemeye başladı. Bir gün Tuğba ile sohbet ettiğimizde bana eşinin ondan ayrı odada yattığını ve cinsel içerikli filmler izlediğini söyledi. Alptekin Yavaş'ın evde kalan bilgisayarını Tuğba Yavaş ile inceledik. Arama geçmişinde cinsel içerikli film sitelerinin olduğunu gördük" diye konuştu.

Sanık ve şikayetçi yakınlarının ifadesinin alınmasının ardından hakim; sanık Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Ocak'a erteledi.