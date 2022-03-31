RESTORANININ ÖNÜNE BIRAKILAN 'SCOOTER'LARI SPİRALLE KESTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran işletmecisi Çağlar İşözen, işyeri önüne bırakılan elektrikli 'scooter'ların bağlantı kaplolarını spiral makinesiyle kesti.

*- Beddua eden öfkeli işletmeci İşözen, "İşletmemim önünde bu kadar alet var. Kim mahkemeye verirse versin" sözleriyle belirtti.

Alanya'nın Saray Mahallesi Damlataş Caddesi üzerindeki bir restoranın sahibi Çağlar İşözen, bu sabah, işletmesinin önüne konulan elektrikli 'scooter'ları görünce çileden çıktı. Kaldırımdakı ağaçlara ve restoranın demir korkuluklarına bırakılan elektrikli 'scooter'ların bağlantı kablosunu spiral makinesiyle tek tek kesen işletmeci, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Tepkisini beddua ederek dile getiren işletmeci İşözen, "İşletmemin önünde bu kadar alet var. Kime peşkeş çekiliyorsa Allah belasını versin. Kim mahkemeye verirse versin. Ben şimdi bunların hepsini kesiyorum. Kim bunu yapıyor, kim düşünüyorsa" ifadelerini kullandı.

Sabah işyerine geldiğinde kapının önünde pek çok 'scooter' olduğunu gördüdüğünü belirten Çağlar İşözen, kanser hastası ve sinirli bir insan olduğunu, dükkanı açmadan gördüğü manzara karşısında çok sinirlendiğini söyledi.