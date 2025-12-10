Haberler

Garson, nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Garson, nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan Sabahattin Öcalan, garson Burhan Temir'in uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan Sabahattin Öcalan'ı, garson Burhan Temir Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, Habibi Neccar Sosyal Tesisi'nde meydana geldi. Restoranda yemek yiyen Sabahattin Öcalan'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Durumu fark eden garson Burhan Temir, müşteriye hemen Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Temir, hızlı ve doğru müdahale sonucu Öcalan'ı boğulmaktan kurtardı.

Burhan Temir, daha önce İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi'nde ilk yardım eğitimi aldığını belirterek, "Yemek yiyen vatandaşın aniden tam tıkanma yaşadığını fark ettim. Durumu değerlendirip vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladım. Müdahalem sonucu vatandaşı rahatladı" dedi.

