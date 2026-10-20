Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı
Kaynak: AA