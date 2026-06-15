Anadolu'nun bitki zenginliği Türkçe isimlerle geleceğe taşınıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Resimli Türkiye Florası Projesi" kapsamında, Anadolu'nun zengin bitki varlığı Türkçe bilimsel isimleriyle kayıt altına alınarak hem bilim dünyasına hem de gelecek kuşaklara aktarılacak.

Türkiye'nin bitki çeşitliliğini kapsamlı şekilde belgelemeyi amaçlayan "Resimli Türkiye Florası Projesi", ülkenin zengin bitki varlığını bilimsel yöntemlerle kayıt altına alıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfının desteklediği çalışma, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden çok sayıda botanikçinin katkısıyla hazırlanıyor.

Eserde bitkiler yalnızca Latince adlarıyla değil, ilk kez Türkçe bilimsel isimleriyle de yer alacak.

Bilimsel bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği çalışma, Türkiye'nin bitki mirasının gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sunacak.

Türkiye'nin en kapsamlı kaynaklarından biri olacak

Tamamlandığında 62 ciltten oluşması planlanan eser, binlerce bitki türüne ilişkin bilimsel bilgiler ile botanik çizimlerini bir araya getirerek Türkiye'nin bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı flora kaynağı olacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, AA muhabirine, Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin, neredeyse tüm Avrupa kıtasına denk olduğunu söyledi.

Anadolu'nun yüzyıllardır bitki araştırmacılarının ilgisini çektiğini ifade eden Kandemir, "Bitki taksonomistleri, dünyanın her yerinden bitki örnekleri toplar ve yaptıkları çalışmalarla bitkilerin karmaşık gibi görünen dünyasını bizim için anlamlı kılar. Biyoçeşitliliğin hiyerarşik yapısını ortaya koyarak doğadaki karmaşık yapıyı herkesin anlayabileceği bir sisteme dönüştürürler. Bugün sahip olduğumuz bitki bilgisinin arkasında bitki taksonomistlerinin büyük bir emeği, sabrı ve fedakarlığı vardır." dedi.

Türkiye'nin bitki çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Kandemir, ülkede kayıt altına alınan bitki çeşidinin 12 bini aştığını ve Türkiye'de ortalama her 10 günde bir yeni bitki türünün keşfedildiğini bildirdi.

Kandemir, Türkiye'nin bu zenginliğinin en kapsamlı şekilde ortaya konulacağı eserin Resimli Türkiye Florası olduğunu anlatarak, "Ülkemizin florası geçmişte iki kez yazıldı. Bunlardan biri Latince, diğeri ise İngilizce idi ancak bitki sınıflandırmasındaki değişimler ve yeni keşifler ülkemiz için yeni bir floranın yazımını gerekli kıldı. Daha önceki eserler, dil engeli nedeniyle Türkiye'nin bitki bilgisinin toplumla buluşturulmasında sınırlı kaldı. Bu nedenle Türk bilim insanları tarafından Resimli Türkiye Florası'nın Türkçe ve resimli olarak yazımına başlandı." diye konuştu.

"Türkçe Bilimsel Bitki Adları Sistemi oluşturuldu"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ve tüm finansal desteği Ali Nihat Gökyiğit Vakfınca sağlanan çalışmanın tamamının Türk bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlandığını söyleyen Kandemir, şunları kaydetti: ?

"Resimli Türkiye Florası, yerli ve milli nitelikte, uluslararası bilimsel standartlara sahip bir eserdir. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden çok sayıda bitki bilimci bu projeye katkı sunmaktadır. Tamamlandığında 62 ciltlik dev bir kaynak ortaya çıkacaktır. Resimli Türkiye Florası ile dünyaya örnek olabilecek yerel dilde bir Türkçe Bilimsel Bitki Adları Sistemi oluşturuldu. Bu eser sayesinde bitkilerimiz ilk kez sistematik biçimde Latince adlarının yanında özgün Türkçe bilimsel isimleriyle de kayıt altına alınıyor. Böylece Türkiye'nin bitki zenginliği yalnızca bilim insanlarının değil, Türk toplumunun da kendi diliyle geleceğe aktarılıyor."

Çalışmanın birçok yönüyle başka ülkelere de örnek olabilecek nitelikte bulunduğunu belirten Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eser, Türkiye'nin kendi florasını kendi bilim insanlarıyla yazdığı ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Bitkiler konusundaki çalışmalar yalnızca bilim insanlarının uğraş alanı ile sınırlı kalmamalı. Bilim insanlarımız tarafından üretilen muazzam bilginin değişik yöntemlerle milletimizle de paylaşılması gerekmektedir. Bu paylaşımın en önemli araçlarından birisi bitkilerin Türkçe adlarıdır. Yazımı devam eden Resimli Türkiye Florası'nda bitkilerimizin her birinin eşsiz Türkçe adlarla yer alıyor olması ve eserin Türkçe yazılması, bitki bilimciler ile toplum arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldıran tarihi bir adımdır. Bu yönüyle Resimli Türkiye Florası yalnızca uluslararası bilimsel bir eser değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır."