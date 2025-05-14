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Resilient Lady Kruvaziyeri Bodrum'a Demirledi

Resilient Lady Kruvaziyeri Bodrum'a Demirledi
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Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, 2 bin 548 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer, 2 bin 548 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 278 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 548 yolcu ile 1135 personel bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşıyı gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady", bir sonraki durağı Mikonos Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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