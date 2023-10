Resident Evil 5 Remake Hayranları Tarafından Bekleniyor

Capcom, 2019 yılında çıkardığı Resident Evil 2 Remake ile birlikte çok başarılı bir işe imza atmış ve büyük beğeni toplamıştı. Ardından gelen Resident Evil 3 Remake beğenileri tam karşılamasa da Resident Evil 4 Remake ile birlikte çıta yine arşa yükseldi.

Hayranlar şimdi de Resident Evil 5 remake bekliyorlar

Resindet Evil 4 Remake ile birlikte orijinal oyundaki hikayenin gidişatında bir takım değişiklikler yaşandı. Hayranlar, oyunun sonunda yaşanan olaylardan ötürü Resident Evil 5 Remake'in geleceği konusunda eminler. Şimdiden uyaralım, yazıda RE4 Remake'e dair spoiler bulunuyor.

Ok they're definitely making a RE5 Remake right? It's a matter of when not if, right? byu/JustARandomDude2K23 inresidentevil

Resident Evil hayranları, Separate Ways ek paketinin ardından beşinci ana oyunun yeniden yapımının kesin olarak geleceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta, Resident Evil 4 remake oyuncularının istekleri nihayet Ada Wong'un maceralarını ana oyunla birlikte takip eden DLC bölümü Separate Ways'in piyasaya sürülmesiyle yanıt buldu.

Efsane geliyor: Resident Evil 9 çıkış tarihi sızdırıldı!

DLC aynı zamanda baş kötü Albert Wesker'ı da içeriyor. Resident Evil 5 remake için bu karakter, kilit bir karakter. Zira ana oyun onun üzerine kuruluydu. DLC'de karakterin baş göstermesi, bu iddiayı güçlendiriyor.

Wesker'ın son repliği Resident Evil 5'te kendisi ve Chris arasındaki yüzleşmeyi kesin bir dille ortaya koyuyor. Capcom'un remake planlarını burada sonlandırması ve oyunculara yeni bir remake sunmak yerine yeni bir oyun sunacak olması daha olası

Resident Evil 5 remake'in gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığı da tartışmalı bir konu. Ancak Resident Evil 4 Remake de benzer bir konumdaydı, sonucu da harika oldu.

Capcom'un Resident Evil oyunlarını yıllar süren bir geliştirme sürecinden sonra sıfırdan yeniden yapması söz konusu olduğunda erişim kolaylığı pek de endişe edilecek bir durum gibi görünmüyor.

Resident Evil 5, piyasaya çıktığından bu yana Resident Evil topluluğunda bir şekilde kült benzeri bir takipçi kitlesine ulaştı. Remake'ten önce Resident Evil 9 görecek olmamız daha olası olsa da bir remake Capcom'a ciddi para kazandırır. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.