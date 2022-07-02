Reşat Erdoğan: Her zorluğun üstesinden geliriz

FAİK Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Malatya'daki gezilerine devam ederken yaptığı aöıklamada "Her zorluğun üstesinden geliriz" dedi.

Taştepe Mahallesi'ndeki vatandaşların davetine katılan Erdoğan, "Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntılar inşallah kısa zaman biter. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Çevre yolunun altı olarak tabir edilen ve benimde çocukluğumun geçtiği bu mahalleler maalesef yıllardır ihmal ediliyor. Bu bölgeye yeni bir imar planı yapılması lazım. Ada bazlı çalışmalar yapılırsa çok iyi sonuçlar alınacağına inanıyorum" dedi.

Mahalle halkı da, Reşat Erdoğan'ın yıllardır yardım ve desteklerinin devam ettiğini ifade ederek, teşekkür etti.

Taştepe Mahallesi'nde yapılan toplantıda mahalle halkı özellikle belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadıklarını, çöp toplama konunda sorunlar yaşadıklarını söyledi. İlaçlama yapılmadığı için sinek ve haşerelerin arttığını, belediyenin bu bölgelerde de acilen ilaçlama yapması gerektiğini ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel