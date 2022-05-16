Renault Megane Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu! Son durum ne? - Haberler

Otomobil üreticileri, her ay yeni fiyat listeleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Özellikle son dönemde döviz kuru ve çip krizi gibi nedenlerden dolayı daha çok zam haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki ülkemizde önemli satış rakamlarına imza atan Renault Megane modelinin Mayıs 2022 fiyat listesi ne durumda?

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Renault Megane Mayıs 2022 fiyat listesi

Renault Megane'ın Mayıs 2022 fiyat listesine baktığımızda giriş seviyesi Joy 1.3 TCe 140 bg modelinin 445 bin TL olduğunu görüyoruz. Orta seviye Joy Comfort paketine geçtiğimizde aynı motorda fiyatların 10 bin TL oynadığını söyleyebiliriz.

Tabii burada manuel ve otomatik şanzımanın arasındaki fiyat farkından da bahsetmek gerekiyor. Zira giriş seviyesi Joy 1.3 TCe 140 bg manuel versiyon, aynı motorla gelen EDC şanzımanlı seçenekten 57 bin 900 TL daha ucuz.

İşte Renault Megane Mayıs 2022 fiyat listesi: