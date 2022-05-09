Remzi Çayır: 'Bu Saltanat Düzenini Değiştireceğiz'

KAHRAMANMARAŞ (ANKA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Kahramanmaraş 1. Olağan Kongresi'nde "Cumhurbaşkanı, 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Şu an çıkıp 5 yıl daha istiyor. 20 yılda ekonomik dar boğaza geldik. Adaletsiz çukura geldik. Her türlü yolsuzluğun olduğu duvara çarpılmışız. 20 yılda yapamadığını 5 yılda nasıl yapacaklar?... Biz birçok şeyi değiştireceğiz. Bu köhne düzeni değiştireceğiz. Bu kirli düzeni değiştireceğiz. Bu saltanat düzenini değiştireceğiz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Kahramanmaraş 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Çayır, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu hareket, sıradan siyasi bir hareket değil. Duyan, duymayana anlatsın. Bu hareket bir siyasi parti hareketi değil. Bu hareket 'böyle geldi, böyle gitmeyecek' diyenlerin ayağa kalkış hareketidir. Bu hareket bize efendilik taslayanların, efendiliğine son verecek bir harekettir. Zulme karşı, zalime karşı, yanlışa karşı, sömürüye karşı, her türlü işkenceye karşı insanları şerefli ve onurlu yaşatma hareketidir. Bize dönüp diyorlar ki 'Yahu Büyük Birlik Partisi'nin kaç oyu vardı ki sizin yüzde kaç oyunuz olacak?' Bu hareket hiçbir partinin karşısına dikilmiş, bu sebeple yola çıkmış bir hareket değil. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ne demişti 'Ülkücülerin birliği yetmez, Milliyetçilerin birliği de yetmez, vatanseverlerin birliği de yetmez, dindarların birliği de yetmez. Bu ülkede kim kendini nasıl hissediyorsa, nasıl tanımlamak istiyorsa tanımlasın. Ben bu ülkede mutlu yaşamak istiyorum diyenlerin birliği lazım' diyordu. Bu nedenle bütün insanlar bizim için çok önemlidir. Biz bir şeyi değiştireceğiz, birçok şeyi değiştireceğiz. Bu köhne düzeni değiştireceğiz. Bu kirli düzeni değiştireceğiz. Bu saltanat düzenini değiştireceğiz.

"20 YILDA YAPAMADIKLARINI 5 YILDA NASIL YAPACAKLAR"

Yola çıkıyorsunuz, yol arkadaşınız sizi satıyor. Yola çıkıyorsunuz, kullandığınız araç sizi taşımıyor. Zorla aracınızda oturarak hayatınıza devam edemezsiniz. Yeni araçla hedefe gitmek gerekir. Siyasi partiler hayatımızı kolaylaştırmak için, bizi insanca yaşatabilmek için birer araçtır. Şu anda siyasi partiler bal tutanın sadece parmağını yaladığı değil, bal kovanını sırtladığı bir sistemle yaşıyor. Çok partili hayata geçtiğimizden bu yana bütün siyasi partiler, iktidara gelen bütün siyasi partiler öncelikle kendi etrafını zengin ettiler. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da milleti düşünmedi. Cumhurbaşkanı, 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Şu an çıkıp 5 yıl daha istiyor. 20 yılda ekonomik dar boğaza geldik. Adaletsiz çukura geldik. Her türlü yolsuzluğun olduğu duvara çarpılmışız. Şu anda Türkiye yoksulluk duvarına çarpılmış, ekonomik kriz duvarına çarpmış durumdadır. 20 yılın üstüne çıkıp, 5 yıl daha istiyorlar. 20 yılda yapamadığını 5 yılda nasıl yapacaklar? Tuhaf bir şekilde millete kızıyorlar. Şükretmesini bilin diyorlar. Bu millet niye şükretmesini bilmiyor diyor.

"MİLLİ YOL, TÜRKİYE'DEKİ SİSTEMİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME UĞRATACAKTIR"

Bu sistem yeni zengin sınıfı doğuruyor. Fakirin, garibanın bu sistemde faydalanacağı bir yanı yok. İşe girmek isteyen 'dayı' arıyor. Dayısı olmayan ne yapacak. Bizim getireceğimiz sistemde gençlerimizin dayısı devlet olacak. Dayısı liyakat ve adalet olan bir sistem getireceğiz. Siyaseti değişim ve dönüşüme uğratacağız. Bu sistem değişmediği sürece Remzi Çayır, iktidar olsa bu düzen değişmez. Hıristiyanlar, ecnebiler çok ahlaklı değiller ama öyle bir sistem yapmışlar ki hırsız istese de hırsızlık yapamıyor. Kimseyi açlıkla terbiye etmiyorlar. Bu nedenle Milli Yol bir inkılap hareketidir. Milli Yol, Türkiye'deki sistemi değişim ve dönüşüme uğratacaktır. Size şunun sözünü veriyorum biz sizden oy almak için size yalan söylemeyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım makam ve mevki elde etmek için iktidar olmak için, hiçbir iç ve dış güçle ve zalimlerle iş birliği yapmayacağız. Bu hareket bu topraklardan çıktı, Allah'ın izniyle de hedefe varacaktır."