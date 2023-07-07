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Rembrandt'a ait iki portre 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldı

Rembrandt'a ait iki portre 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldı

Güncel Haberler

İngiliz müzayede evi Christie's, Hollandalı ressam Rembrandt Harmenszoon van Rijn'e ait iki portrenin uzmanlarca biçilen fiyatın çok üstünde alıcı bularak 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldığını duyurdu.

İngiliz müzayede evi Christie's, Hollandalı ressam Rembrandt Harmenszoon van Rijn'e ait iki portrenin uzmanlarca biçilen fiyatın çok üstünde alıcı bularak 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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