Rektörle Otostop: Öğrenciler 'Dayı' Dedi, Şaşkınlık Yaşadı

Otostopla bindikleri sürücüye 'dayı' dedi, okudukları üniversitenin rektörü olduğu öğrenince böyle şaşırdı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çeken üniversite öğrencileri bindikleri aracı rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın kullandığını sonradan öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gümüşhane'de okuyan üniversite öğrencileri yurtlarına gidebilmek için otostop çekerken bir araç onları almak için durdu. Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri 'dayı' diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler.

Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf öğrencisi Kadir rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi'nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci ise heyecanla yolculuk boyunca 'dayı' diye hitap ettiği rektöre 'Dayı rektörüm' diye hitap edince rektör Yıldız'da dahil olmak üzere herkes kahkahalara boğuldu.

O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

(UA-RE-ÖS-Y)