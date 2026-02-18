Haberler

TOGÜ Rektörü Yılmaz, teknoloji odaklı çalışmaları inceledi

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret ederek teknolojik projeler hakkında bilgi aldı ve TUĞRA takımının geliştirdiği insansız hava aracı ile otonom sistemler üzerine yapılan çalışmaları inceledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, teknoloji odaklı çalışmaları inceledi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini ziyaret ederek yürütülen akademik ve teknolojik projeler hakkında bilgi aldı.

İnsansız hava aracı ile ilgili bilgi alan Yılmaz, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren TUĞRA takımı tarafından geliştirilen robotu da inceledi.

Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği öğrencilerinden oluşan ekip, otonom sistemler ve insansız kara araçları üzerine çalışmalar yürütüyor. Takımın akademik danışmanlığını Doç. Dr. Levent Gökrem yürütüyor.

Ziyaret kapsamında fakültede yürütülen yapay zeka çalışmaları hakkında da bilgi alan Yılmaz, görüntü işleme, veri analitiği, otonom karar sistemleri ve akıllı kontrol uygulamalarını kapsayan projeleri değerlendirdi.

