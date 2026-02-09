Haberler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gavgalı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceleyerek oy kullandı. Oylamada farklı kategorilerde birçok önemli fotoğraf yer aldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gavgalı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Gavgalı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafına oy veren Gavgalı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
