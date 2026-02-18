Haberler

ERÜ Rektörü Altun, TOMTAŞ'ı ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'yi ziyaret ederek tesisleri inceledi ve şirketin projeleri hakkında bilgi aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'yi ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Altun, beraberindeki ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile TOMTAŞ'ın kurulumu devam eden ve üretimin faaliyetlerinin devam ettiği tesisleri gezdi.

Altun, ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Çakır ve Hasan Nuri Kuş, Yönetim Kurulu Danışmanı emekli Tuğgeneral Ercan Teke ve Hürjet Montaj Direktörü Ahmet Hidayet Kiraz'dan TOMTAŞ'ın mevcut üretimi ve sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, TOMTAŞ'ın havacılık alanında önemli kuruluşlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, ev sahipliğinden dolayı TOMTAŞ yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA
