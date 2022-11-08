Televizyonda gördüğü ağrı kesiciden sipariş etti, hayatı karardı: Kan kusuyorum

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Önder, reklamda gördüğü ağrı kesici kremi sipariş verdi. Paket geldiğinde ise içinde, Yalova'da bir termal otele ait davetiye gördü. Konaklamak için otele giden yaşlı adamın hayatı, o günden sonra adeta kâbusa döndü.

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Önder, televizyonda çıkan reklamlarda gördüğü bir ağrı kesici kremden sipariş etti. Önder'e kremle birlikte Yalova'daki bir termal otele ait 2 günlük tatil davetiyesi geldi.

BEDAVA TATİLE ÇAĞIRIP DEVRE MÜLKLE KANDIRDILAR

Bedava tatilden yararlanmak için Yalova'ya giden Önder'e, orada devre mülk teklif edildi. Önder bu yatırımdan kazançlı çıkacağını düşünerekten devre mülkü satın aldı. Dolandırıcılar bununla da kalmayıp çok daha fazla para kazanmayı vaat ettikleri Önder'in peşini bırakmadı. Önder tüm mülklerini, evini satıp bankadan kredi çekti.

"3 MİLYON 450 BİN TL PARAM GİTTİ"



Show Haber'de yer alan bilgiye göre bu şekilde dolandırılan ve büyük yıkım yaşayan Önder, "Bizi davet ettiler Yalova'ya, dolandırıcılık orada başladı. 'Sizi şehit ve gazi yakını gösterirsek 14 bin 800 liraya burayı vereceğiz' dediler. 29 bine göre cazip geldi. Keşke gelmeseydi, almasaydım. İmza attım, vekaletname verdim. Kredi çektik, evi sattık, 3 milyon 450 bin lira param gitmiş vaziyette, dolandırıldım. Tehditler, ölümler.. Her şey başımda şu anda. Kan kusturdular." dedi.

Malını mülkünü kaptıran üstelik bankalara da borçlanan Önder'in yuvası da yıkıldı. Eşinin boşanma davası açtığı adam, dolandırıcılardan davacı olarak hakkını arıyor.