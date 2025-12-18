Rehber köpek Kara, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

İSTANBUL Kent Üniversitesi ' Rehber Köpekler Derneği ve İnsan/ Hayvan Hakları Düzleminde Erişilebilirlik' başlıklı etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Nurdeniz Tunçer ve rehber köpeği Kara, öğrencilerle bir araya geldi. Programda, eşitlik, erişilebilirlik ve özel gereksinim sahibi bireyler için destek mekanizmalarının önemi vurgulandı. Tunçer, "Toplumumuz güçlü bir toplum ve inşa etmek istediğimiz eşitlikçi toplumda yaşayabilmek için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Türkiye, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'a sahiptir. Yasa son derece kapsamlıdır. Ancak bu yasanın etkin ve yaygın biçimde uygulanmasını gençlerle birlikte daha da güçlendirebiliriz" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlik, Eşit Erişebilir Rotary Kulübü'nün dış paydaşlığı ve İstanbul Kent Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü'nün iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, özel gereksinim sahibi bireylerin toplumsal yaşamda eşit ve bağımsız şekilde yer alabilmesi için rehber köpekler gibi destekleyici mekanizmaların önemi ele alındı. Programla, gençlerin erişilebilirlik ve eşitlik konusunda bilinçlenmesi, bu alanda gönüllülük faaliyetlerine yönelmesi hedeflendi.

'REHBER KÖPEKLER GİBİ KOLAYLAŞTIRICI DESTEK MEKANİZMALARI SON DERECE ETKİLİ'

Etkinlikte konuşan Eşit ve Erişilebilir Yaşam Rotary Kulübü Başkanı Julide Uçtum, "Aralık ayı bizler için çok önemli ve çok değerli bir ay. Ayın başında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, ardından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü birlikte andık. Bugün ise bu iki konunun nasıl iç içe geçtiğini gençlerimizle paylaşmak istiyoruz. Artık engellilik ifadesi yerine özel gereksinim sahibi bireyler demeyi tercih ediyoruz. Bu kapsamda, Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer'i ve rehber köpeği Kara'yı ağırlıyoruz. Amacımız; özel gereksinim sahibi bireyler için destek mekanizmalarının nasıl çalıştığını, hayatı kolaylaştıran sistemlerin nasıl hayata geçirilebileceğini gençlerimize birebir göstermek. Bir can dostunun, bir pati dostunun özel gereksinimli bireylerin yaşamında nasıl büyük bir fark yarattığını somut olarak anlatmak istiyoruz. 'Engelli yoktur, engellenen birey vardır' derken şunu vurguluyoruz: Özel gereksinimler doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Yaş almak bile bir özel gereksinim sebebi olabilir. Bu noktada rehber köpekler gibi kolaylaştırıcı destek mekanizmaları son derece etkili ve sevgi dolu çözümler sunuyor. Bugün gençlerimizin Kara ile birlikte bu deneyimi yaşamalarını, görerek ve hissederek öğrenmelerini istiyoruz. Onlar için hem farkındalık hem de çok güzel bir gün olmasını diliyoruz" dedi.

'YAŞASIN ERİŞİLEBİLİRLİK VE EŞİTLİK DİYORUZ'

Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı, Avukat ve Arabulucu Nurdeniz Tunçer ise, "Eşit Erişebilirlik Kulübü'nün bu etkinliğine katılmak benim için çok önemli. Rehber Köpekler Derneği Başkanı olarak, Türkiye'de eşitlik ve erişilebilirlik kavramlarının yaygınlaşmasını son derece kıymetli buluyorum. Başta görme engelliler olmak üzere tüm engel gruplarının eşitlik ve haklar konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması benim için büyük bir anlam taşıyor. Bu nedenle bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkemize hizmet etmek bizim için temel bir motivasyon. Rehber köpekler, bastonlar ve farklı destekleyici çalışmalarla; eşit, üretken ve aktif bireyler olarak toplumda var olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Bu mücadelenin gençlerimizle birlikte sürmesini istiyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaşasın erişilebilirlik ve eşitlik diyoruz" diye konuştu.

REHBER KÖPEKLER KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞIN ARTMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Tunçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rehber köpekler, Türkiye'de erişilebilirlik alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Erişilebilirlik hakkı; seyahat özgürlüğünün kısıtlanmadan kullanılabilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına rahatça girilebilmesi anlamına gelir. Erişilebilirlik, insan haklarının temel unsurlarından biridir. Biz de rehber köpekler konusundaki farkındalığın artması ve bu sayının çoğalması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün burada bulunmamızın bir diğer nedeni de gençlerin eşitlik ve erişilebilirlik konusunda gönüllü olması, bu alanda çalışması ve sosyal sorumluluk projelerinin artmasını sağlamaktır. Gençlere çok güveniyorum. Toplumumuz güçlü bir toplum ve inşa etmek istediğimiz eşitlikçi toplumda yaşayabilmek için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Türkiye, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'a sahiptir. Yasa son derece kapsamlıdır. Ancak bu yasanın etkin ve yaygın biçimde uygulanmasını gençlerle birlikte daha da güçlendirebiliriz."