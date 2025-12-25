Haberler

Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

Güncelleme:
Sakarya, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda camiler doldu taştı. Namazların ardından mevlitler okundu, dualar edildi ve vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Sakarya, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin katılımıyla icra edilen programda, mevlit, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz kılınmasının ardından dua edildi, cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Karabük

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Namaz çıkışında vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Fevziye Camisi'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup, ilahiler söylenen programda, vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Düzce

Kandil dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam ezanıyla camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Programda, ilahiler söylendi, cemaate ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
