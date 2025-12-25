Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi
Sakarya, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda camiler doldu taştı. Namazların ardından mevlitler okundu, dualar edildi ve vatandaşlara ikramlar yapıldı.
İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.
Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin katılımıyla icra edilen programda, mevlit, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Namaz kılınmasının ardından dua edildi, cami çıkışında lokum dağıtıldı.
Karabük
Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde program düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Namaz çıkışında vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.
Kocaeli
Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Fevziye Camisi'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunup, ilahiler söylenen programda, vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Düzce
Kandil dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi.
Akşam ezanıyla camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Programda, ilahiler söylendi, cemaate ikramda bulunuldu.