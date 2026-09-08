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Refüje çarpan hafif ticari araç, takla attı; 4 yaralı

Refüje çarpan hafif ticari araç, takla attı; 4 yaralı
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TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Reşadiye ilçesi D-100 kara yolu Yuvacık köyü Kışla Oğlu mevkisinde meydana geldi. Koyulhisar yönüne Emirhan Şirinyurt'un (21) kontrolünü yitirdiği 34 LC 2513 plakalı hafif ticari araç, yolun sol tarafındaki refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emirhan Şirinyurt ile araçta bulunan Neslihan Şirinyurt (41), Ahmet Şirinyurt (47) ve Yusuf Şirinyurt (12), ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Neslihan Şirinyurt ve Ahmet Şirinyurt'un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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