Refik Anadol'un 'Türkiye-Flora' Eseri Beyoğlu'nda Sergileniyor

Refik Anadol'un 'Büyük Doğa Modeli' projesinin ilk eseri 'Türkiye-Flora', Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açıldı. Yapay zeka ve büyük verinin sanatla buluştuğu eser, müzenin ilk yapay zeka veri heykeli olarak kaydedildi.

Refik Anadol'un "Büyük Doğa Modeli" projesinin ilk eseri olan "Türkiye-Flora", Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka, büyük veri ve algoritmaların sanatla buluştuğu eser, müzenin ilk yapay zeka veri heykeli olarak envantere kaydedildi.

Türkiye İş Bankası ve MEXT işbirliğiyle Türkiye İş Bankasının 100. yılında gerçekleştirilen "Büyük Doğa Modeli: Türkiye" projesi, yapay zeka ile Türkiye'nin doğal zenginliklerini dijital platformda tekrar yorumlamayı amaçlıyor.

Proje için geçen yıl tamamlanan saha çalışmaları ile Türkiye'de bulunan 33 milli parktan ses, görüntü ve tarama verileri toplandı.

Proje kapsamında işlenen verilerle etkileşimli bir yaşayan ansiklopedi oluşturuldu. Kullanıcılar platform üzerinden "Research" (Araştırma) kategorisinden akademik bilgilere erişebiliyor.

Ayrıca "Create" (Yaratıcılık) kategorisinden bitki ve hayvan türlerine dair görsel tasarımlar hazırlayabiliyor. "Dream" (Rüya) kategorisinde ise yapay zekanın öğrenilmiş imgelerinden hareketle doğaya dair görsel temsiller deneyimlenebiliyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 3. katında yer alan eser, salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri ise 12.00-19.00 saatleri arasında görülebilecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
