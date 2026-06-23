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RTEÜ'de 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkusu

RTEÜ'de 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkusu
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2025-2026 dönemi mezuniyet töreni düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2025-2026 dönemi mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, Yenişehir Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 20 yılda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Rektör başta olmak üzere akademik ve idari personeli tebrik eden Baydaş, "Bugün kıymetli gençlerimiz mezun oluyor. Bu günü unutmamalarını, kendilerine emek veren hocalarını unutmamalarını, Rize'yi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini unutmamalarını temenni ediyorum. Ailelerinin, onların bu günü görmeleri için verdiği emeği unutmamalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

Baydaş, gençlere de seslenerek, "Bu gününüzün, geleceğinizdeki güzelliklerin anahtarı ve kapısı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da üniversitenin 20. yılında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kurumsallaşma alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Kapsamlı bir akademik yapıya sahip olduklarına dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda 1225 öğretim elemanı ve 923 idari personel ile yaklaşık 19 bin öğrencimize hizmet sunuyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 52 bin öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşadık. Bu yıl mezun olacak öğrencilerimizle bu sayımız 55 bini aşacaktır."

Ardeşen Turizm Fakültesinden mezun olan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Topal da severek okuduğunu aktararak, "Bütün derslerime katılmaya çalıştım. Ödevlerime ve sınavlarıma kendimi vererek hazırlandım. Çok şükür bugünleri gördük, mezun oldum." dedi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu birincisi Selim Koç ise emekli olduktan sonra okumaya karar verdiğine işaret ederek, "Okumanın yaşı yok. Başarının da yaşı yok. Halen öğrenciyim. İnsan ne kadar okursa başarı o kadar artar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.

Tören, mezun olan öğrencilerin kep atma sevinciyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Delal
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