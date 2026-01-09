ALKÜ Akseki MYO Müdürü Baltacı, rektör danışmanı oldu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı, rektör danışmanı olarak atandı. Baltacı, üniversitenin başarılı çalışmalarına katkıda bulunmak için özverili bir şekilde çalışacağını ifade etti.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Recep Baltacı, rektör danışmanı olarak atandı.
Baltacı, yaptığı açıklamada, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve üniversite yönetimine aldıkları karardan dolayı teşekkür etti.
Baltacı, üniversitenin başarılı çalışmalarına katkıda bulunmak için özverili şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel