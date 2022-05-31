Raziye'yi öldüren eski nişanlısından duruşmada tepki çeken başsağlığı - Haberler

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25) uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında tabancayla öldüren Barış Can Uçuk'un (24) tutuklu yargılanmasına başlandı. Uçuk, duruşmada "Halen olaydan dolayı psikolojik sorunlar yaşıyorum. Savunma verecek durumda değilim. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi. Uçuk'un başsağlığı dilemesi tepki çekti.

Olay, 10 Ocak günü sabah saatlerinde, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı. Uçuk, Oskay'a doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oskay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.