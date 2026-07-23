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Demir kapı altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Demir kapı altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki sürgülü demir kapı, raydan çıkarak devrildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki sürgülü demir kapı, raydan çıkarak devrildi. 150 kilogram ağırlığındaki kapının altında kalan Kerim O. (3), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak'taki 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye uyruklu Kerim O., apartmanın bahçesinde bulunan sürgülü demir kapı ile oynamaya başladı. Rayından çıkan 150 kilogram ağırlığındaki demir kapı, küçük çocuğun üzerine devrildi. Ailesi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kapının altından kurtarılan Kerim O., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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