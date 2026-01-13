MSB, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında rahmet ve saygıyla andı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yılında andı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel