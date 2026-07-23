Haberler

İletişim Başkanı Duran, Rasim Özdenören'i andı

İletişim Başkanı Duran, Rasim Özdenören'i andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Rasim Özdenören'i ölümünün 4. yıl dönümünde andı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, yazar Rasim Özdenören'i ölümünün 4'üncü yıl dönümünde andı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk edebiyatının ve düşünce hayatımızın müstesna kalemlerinden Rasim Özdenören'i vefatının 4'üncü yıl dönümünde rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Hayatı boyunca kalemiyle hakikatin, adaletin ve medeniyet değerlerimizin izini süren Özdenören; geride bıraktığı eserleriyle ve fikirleriyle bugün de gönüllere ve zihinlere hitap etmeyi sürdürüyor. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Tatile giden Burcu öğretmenin evini çaldılar

Burcu öğretmen yıkıldı! Tatile gitti, döndüğünde evi yerinde yoktu
Murat Emir: Son kapalı grup toplantımızı yaptık

Son kapalı grup toplantısına başkanlık etti: İşte ilk sözleri
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi