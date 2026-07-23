İletişim Başkanı Duran, Rasim Özdenören'i andı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, yazar Rasim Özdenören'i ölümünün 4'üncü yıl dönümünde andı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk edebiyatının ve düşünce hayatımızın müstesna kalemlerinden Rasim Özdenören'i vefatının 4'üncü yıl dönümünde rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Hayatı boyunca kalemiyle hakikatin, adaletin ve medeniyet değerlerimizin izini süren Özdenören; geride bıraktığı eserleriyle ve fikirleriyle bugün de gönüllere ve zihinlere hitap etmeyi sürdürüyor. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı