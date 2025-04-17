Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

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Rasim Ozan Kütahyalı, Halkı Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması ile karşı karşıya kalan Kütahyalı'nın ifadesi SEGBİS aracılığıyla alınacak.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.

Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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