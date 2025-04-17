Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

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Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı

Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı
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Gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Bolu'da polis tarafından gözaltına alındı. Kütahyalı'nın sosyal medya paylaşımlarındaki iddialar nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

GAZETECİ ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu'da polis tarafından gözaltına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyım atanacağını iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, TCK'nın 217'nci maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Bolu'da olduğu tespit edildi. Kütahyalı Bolu'da Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenilen Kütahyalı'nın SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vereceği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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