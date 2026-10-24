Ras el-Hayme Emirliği'nde tüm plajlar ikinci duyuruya kadar kapatıldı

Ras el-Hayme Emirliği'nde tüm plajlar ikinci duyuruya kadar kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ras el-Hayme Polis Teşkilatı, emirlik sınırları içindeki tüm plajların ikinci bir duyuruya kadar halka ve ziyaretçilere geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Plajların kapatılma gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras el-Hayme Emirliği'ndeki tüm plajların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.
Ras el-Hayme Polis Teşkilatından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Ras el-Hayme sınırları içerisindeki tüm plajların geçici olarak halka ve ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi.
Plajların kapatılmasının gerekçesine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA