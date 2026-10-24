Ras el-Hayme Emirliği'nde tüm plajlar ikinci duyuruya kadar kapatıldı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras el-Hayme Emirliği'ndeki tüm plajların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.

Ras el-Hayme Polis Teşkilatından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Ras el-Hayme sınırları içerisindeki tüm plajların geçici olarak halka ve ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi.

Plajların kapatılmasının gerekçesine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA