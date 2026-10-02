Rapçi Ceza, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da sahne aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rapçi Ceza, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da konser verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen kültürel etkinliklerde rap sanatçısı Ceza sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

Ceza'nın performansı sırasında katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik ederken, alanda renkli görüntüler oluştu.

Etkinlik, sanatçının hayranlarıyla buluşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA