Rapçi Blok3'ün 25 yıla kadar hapsi isteniyor
Rap dünyasının öne çıkan isimlerinden Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın ile yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında "silahlı yağmaya teşebbüs" dahil birçok suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
- Savcılık, rapçi Blok3 ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.
- İddianamede, sanıklar hakkında silahla hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağmaya teşebbüs, tehdit, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlamaları yer alıyor.
- Savcılık, Maruf Yöntürk'ün tutuklu yargılanmasını talep etti ve Hakan Aydın hakkında basit yaralama suçlaması yönünden dosyanın ayrılmasını istedi.
Müzik sektörünü sarsan olay, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayetiyle yargıya taşındı. Savcılık, sahne adı Blok3 olan rapçi Hakan Aydın ile yapımcı Maruf Yöntürk hakkında kapsamlı bir iddianame hazırladı. İddianamede yer alan suçlamalar, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.
ÖNCE DARP SONRA SİLAHLI TEHDİT
Karagöz, ifadesinde Maruf Yöntürk’ün çağrısı üzerine İstanbul Kağıthane’de bir adrese gittiğini, burada çıkan tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğünü anlattı. İddiaya göre Yöntürk, Karagöz’e yumruk ve bilardo sopasıyla saldırdı. Karagöz, saldırı sırasında “Seni yaşatmam” sözleriyle tehdit edildiğini ve başına silah dayatılarak 850 bin TL istendiğini öne sürdü.
BLOK3 DE OLAYA DAHİL OLDU
Şikayete göre olay sırasında mekana gelen Blok3 de tartışmaya dahil oldu. Karagöz, Aydın’ın kendisine yumruk attığını iddia etti.
25 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre; savcılık iddianamesinde sanıklar hakkında “kişiyi silahla ve cebirle hürriyetinden yoksun kılma”, “gece vakti silahla yağmaya teşebbüs”, “tehdit”, “mala zarar verme” ve “kasten yaralama” suçlamaları yöneltildi. İddianamede sanıklar için 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
TUTUKLULUK TALEBİ VE DOSYA AYRIMI DETAYI
Savcılık, Maruf Yöntürk’ün tutuklu yargılanmasını talep etti. Hakan Aydın hakkında ise “basit yaralama” suçlaması yönünden dosyanın ayrılması istendi. Yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.