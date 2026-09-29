Ramize Erer'in 'Separation' sergisi 19 Ekim'de Paris'te 25 eserle açılıyor

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Sanatçı ve çizer Ramize Erer'in kadınlık hallerini ve kadın deneyimlerini ele aldığı "Separation" (Ayrılık) başlıklı sergisi, 19 Ekim'de Paris'teki Hotel Langlois'nin 44 numaralı odasında açılacak.

Çağdaş sanat fuarı Art Basel Paris ile eş zamanlı düzenlenecek sergide, Erer'in portre, figür ve natürmort çalışmalarından oluşan 25 eser, küratör Nazlı Pektaş'ın seçkisiyle bir araya getirilecek.

Sergide ayrıca Erer'in çektiği ve resimlerine eşlik eden bir video serisi, otel odasındaki televizyonda gösterilecek.

Sanatçı Ramize Erer, eserlerinin taşıdığı duyguya ilişkin, "Neşeyle, mutlulukla yaptığım bu resimler şimdi neden hüzünlü?" ifadelerini kullandı.

Küratör Nazlı Pektaş ise serginin yarıda kalmış bir yasın ve sıradan hasretin ötesine geçen varoluşsal bir ayrılık duygusunu ele aldığını belirtti.

Pektaş, Erer'in eserlerinin galeri yerine bir otel odasında sergilenmesinin de bu çerçevede anlam kazandığını ifade ederek, otel odasının geçici bir ikamet alanı olarak serginin ayrılık ve geçicilik temasını mekan üzerinden yeniden kurduğunu kaydetti.

Sergi, 19-31 Ekim arasında görülebilecek.

Kaynak: AA