Haberler

Rami Kütüphanesi'ndeki AileFest hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest, hafta sonunda çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest, hafta sonunda çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının (TGTV) katkısıyla gerçekleştirilen organizasyon, ailelerin ve çocukların ilgi odağı oldu.

Hafta sonundaki etkinliklerde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan AileFest ile farklı kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Festival alanında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel çocuk atölyeleri, spor alanları, yarışmalar ve sahne gösterileri sunuluyor.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Aile ve Çocuk Kitap Fuarı kapsamında da yazarlarla söyleşi ve imza günleri düzenleniyor.

Gündüz gerçekleştirilen atölye ve fuar programlarının yanı sıra akşam saatlerinde farklı müzik türlerinden sanatçıların yer aldığı konserler müzikseverlerle buluşuyor.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
Bu haber 150 sitede yayınlandı.
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

57 ay sonra bir ilk yaşandı! Bakan Şimşek yeni dönemin işaretini verdi
Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı

e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geldi
İran'da savaş hazırlığı! Sivillere silah eğitimi verilmeye başlandı

Komando gibi hazırlanıyorlar! Namlunun ucunda o ülke var
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
Uzman isim tarih vererek sonuçlarını açıkladı! Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?

Uzman isim tarih verdi: Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?
Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”