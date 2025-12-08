Rami Kütüphanesi'nde Paleografya Atölyeleri 10 Aralık'ta başlıyor

Rami Kütüphanesi, "Tarihin Satır Aralarını Keşfetmek: Rami Kütüphanesi'nde Paleografya Atölyeleri"ne ev sahipliği yapacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı yazı kültürünü belge, divan ve kitabe okumalarıyla ele alan program, tarihi mekanın hafızasıyla bütünleşen bir kültürel keşif imkanı sunmayı hedefliyor.

Üç farklı başlıktan oluşan program, Osmanlı yazısının farklı formlarını uygulamalı olarak tanıtan atölyeleriyle tarih, edebiyat ve belge meraklılarına zengin bir içerik sunacak.

Serinin "Tuğradan Notaya-Osmanlı Belge Dünyasının İzlerini Sürmek-Belge Okuma Atölyesi" başlıklı ilk etkinliği 10 Aralık'ta saat 17.00'de Salon 173'te gerçekleşecek.

Metin Uçar'ın eğitmenliğindeki etkinliğe, 16 yaş ve üzeri, Osmanlıca rika metinlerini okuyabilen kişiler katılabilecek.

Etkinlik, devlet yazışmalarından musiki metinlerine kadar geniş bir arşivi okuma pratikleriyle keşfetmeye açıyor.

"Klasik Şiirin Diline Yolculuk" 12 Aralık'ta

"Divanlar Gölgesinde Divan Şiirini Keşfetmek-Klasik Şiirin Diline Yolculuk" başlıklı ikinci atölyenin eğitmenliğini Dr. Bilal Alpaydın üstlenecek.

Fatih Sultan Mehmed, Ahmet Paşa ve Necati Bey gibi klasik şairlerin seçme metinleri üzerinden divan şiirinin estetik dünyasının ele alınacağı atölye, 12 Aralık'ta saat 18.00'de Salon 116'da izlenebilecek.

Atölye her yaştan katılımcıya açık olacak.

Osmanlı Kitabelerini Okuma Atölyesi'nin eğitmenliğini Prof. Dr. Süleyman Berk üstlendi

"Taş, Hat ve Zaman Arasında-Osmanlı Kitabelerini Okuma Atölyesi" başlıklı son atölye ise 19 Aralık'ta saat 17.00'de Salon 116'da gerçekleşecek.

Prof. Dr. Süleyman Berk'in eğitmenliğinde yapılacak atölye her yaştan katılımcıya açık olacak.

Mimari yapıların üzerinde yer alan kitabelerin estetik, tarihi ve kültürel izlerini çözümlemeye odaklanan üçüncü atölye, Osmanlı taş işçiliğinin ve yazı sanatının

mekan üzerindeki yansımalarını okumaya davet ediyor.

Atölyelere katılımcıların kitabe okumaları için temel düzeyde Osmanlıca metin okuyabilmesi gerekiyor.