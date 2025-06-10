Rami Kütüphanesi Ağa Han Mimarlık Ödülü Finalistleri Arasında

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yenilenen Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Dönem Ödülü finalistleri arasında yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde aday gösterilen 369 proje içinden finale kalan Rami Kütüphanesi, İstanbul'un en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.

18. yüzyılda inşa edilen Rami Kışlası'nın aslına uygun şekilde yenilenmesiyle açılan kütüphane, mimar Han Tümertekin'in danışmanlığında minimal müdahale yaklaşımıyla bilgi ve kültür merkezine dönüştürüldü.

Tarihi dokuya zarar vermeden modern kamusal alanlar yaratma hedefiyle yürütülen proje, kültürel sürdürülebilirlik açısından da örnek gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yenileyip İstanbul'a kazandırdığımız Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Ödül Dönemi finalistleri arasında yer aldı." bilgisini verdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"18. yüzyıldan kalma Rami Kışlası'nı, tarihi dokusuna sadık kalarak modern bir bilgi merkezine dönüştürdüğümüz bu özel proje, uluslararası alanda takdir görmekle kalmıyor, Türkiye'nin kültürel vizyonunu da temsil ediyor. Mimarlığın, kültürle ve toplumla kurduğu bağın en güzel örneklerinden biri olan Rami Kütüphanesi'yle bu prestijli listede yer almak, bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Ödül, Müslüman toplumların ihtiyaçlarına odaklanıyor

Ağa Han Mimarlık Ödülü, mimarlık, planlama, tarihi koruma ve peyzaj mimarlığı alanlarında Müslüman toplumların fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren projeleri teşvik etmeyi amaçlıyor ve üç yılda bir veriliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 10 bin projenin belgelenerek 128 projenin ödül aldığı süreçte, bu yılki finalistler bağımsız uzmanlardan oluşan jüri tarafından belirlendi.

Nihai ödül sahiplerinin ise yaz aylarında yapılacak son değerlendirme toplantısıyla açıklanması bekleniyor.